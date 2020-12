Jakobsen | «Perché Groenewegen mi ha provocato l’incidente? E’ uno sport | non una guerra»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il 5 agosto scorso fu protagonista di un incidente terribile a bordo della sua bicicletta, durante il giro di Polonia, sul circuito di Katowice. Venne stretto contro le transenne dal collega e connazionale Dylan. L’impatto fu terribile. Tutti pensarono che fosse morto. Invece Fabioce l’ha fatta. Con fatica, tanta, ma è sopravvissuto. Con conseguenze terribili. E’ lui stesso a raccontare la terribile esperienza al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, i momenti subito successivi al. «Il mio compagno di squadra Florian ha messo la sua bici contro una recinzione ed è corso verso di me. Ha visto che ero sdraiato sull’asfalto, tra le staccionate. C’era sangue ovunque. Le persone intorno a lui non facevano nulla: erano congelate alla vista. Florian ha visto che stavo soffocando con il mio stesso sangue. Non ...