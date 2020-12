Italia zona rossa anche il 27 dicembre: ecco il MODULO in PDF editabile necessario per gli spostamenti (Di domenica 27 dicembre 2020) anche oggi, domenica 27 dicembre, l’Italia intera sarà rossa. Vietati gli spostamenti se non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020)oggi, domenica 27, l’intera sarà. Vietati glise non in due, una sola volta al giorno, e per andare da parenti o amici. L'articolo .

