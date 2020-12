Italia Viva vuole la crisi? Rispunta Verdini (da Rebibbia). Renzi, Salvini e mezza Forza Italia in visita in carcere (Di domenica 27 dicembre 2020) Non si fa in tempo a parlare di crisi di governo che subito Rispunta lui, gran tessitore della politica Italiana e regista di quel patto del Nazareno che portò Berlusconi a entrare nella casa del Pd quando a farne gli onori c’era Matteo Renzi. Anche adesso che è recluso a Rebibbia perché condannato in via definitiva a 6 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, Denis Verdini resta il Mr. Wolf dei giochi di palazzo. Nelle ultime settimane sono più di una decina i parlamentari che sono andati a trovarlo in carcere: Matteo Salvini, Matteo Renzi, Luca Lotti e tanti ex compagni di centrodestra: dal “re delle cliniche romane” Antonio Angelucci a Ignazio Larussa e Daniela Santanché, fino a Maurizio Lupi e Renata Polverini. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Non si fa in tempo a parlare didi governo che subitolui, gran tessitore della politicana e regista di quel patto del Nazareno che portò Berlusconi a entrare nella casa del Pd quando a farne gli onori c’era Matteo. Anche adesso che è recluso aperché condannato in via definitiva a 6 anni e mezzo per bancarotta fraudolenta, Denisresta il Mr. Wolf dei giochi di palazzo. Nelle ultime settimane sono più di una decina i parlamentari che sono andati a trovarlo in: Matteo, Matteo, Luca Lotti e tanti ex compagni di centrodestra: dal “re delle cliniche romane” Antonio Angelucci a Ignazio Larussa e Daniela Santanché, fino a Maurizio Lupi e Renata Polverini. E ...

