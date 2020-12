Italia in zona arancione da domani. Ecco cosa cambia nei tre giorni “d’aria” (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Italia in zona arancione da domani, per 3 giorni “d’aria”. Il 28, 29 e 30 dicembre infatti si interrompe la zona rossa imposta dal governo Conte, a tutti gli effetti un lockdown per le vacanze di Natale. Da domani dunque cambiano le regole -dagli spostamenti ai negozi aperti – con qualche restrizione in meno. Italia in zona arancione, Ecco cosa è permesso Nei giorni arancioni continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. Prima del coprifuoco però si potrà circolare all’interno del comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti e nel raggio di 30 chilometri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic –inda, per 3”. Il 28, 29 e 30 dicembre infatti si interrompe larossa imposta dal governo Conte, a tutti gli effetti un lockdown per le vacanze di Natale. Dadunqueno le regole -dagli spostamenti ai negozi aperti – con qualche restrizione in meno.inè permesso Neiarancioni continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5. Prima del coprifuoco però si potrà circolare all’interno del comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5 mila abitanti e nel raggio di 30 chilometri ...

