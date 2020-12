Italia arancione da domani | come cambiano le regole

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Da lunedì tutta l’cambierà colore: il 28, 29 e 30 dicembre da rossa diventeràsarà anche il 4 gennaio. Di conseguenza cambieranno le: in questi giorni ci si potrà spostare liberamente all’interno dei Comuni fra le 5 e le 22, e quindi sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti entro questi orari. Negli stessi giorni sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure in un Comune diverso dal proprio ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. I negozi saranno aperti, tranne che i bar e i ristoranti che resteranno chiusi e dovranno aspettare il 7 gennaio per riaprire. Saranno possibili il servizio di asporto, dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio. ...