Italia ancora in zona rossa: ecco cosa si può fare. Da domani si torna arancioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Ultimo giorno di zona rossa per l'Italia: divieti, shopping e spostamenti ancora limitati. Dal 28 dicembre tregua in zona arancione Oggi è l'ultimo giorno di zona rossa in Italia. Anzi, l'ultimo della prima tranche, visto che dal 31 dicembre tutto il Paese tornerà rosso per altri quattro giorni. Da domani, però, ci saranno tre giorni di zona arancione in cui sarà possibile godere di qualche libertà in più, anche se resta comunque una situazione di semi lockdown nel Paese. Ma oggi l'Italia è ancora rossa, quindi gli spostamenti dalle abitazioni sono consentiti solo per comprovati motivi, giustificati con un'autocertificazione. Resta ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Francesca Galici Ultimo giorno diper l': divieti, shopping e spostamentilimitati. Dal 28 dicembre tregua inarancione Oggi è l'ultimo giorno diin. Anzi, l'ultimo della prima tranche, visto che dal 31 dicembre tutto il Paese tornerà rosso per altri quattro giorni. Da, però, ci saranno tre giorni diarancione in cui sarà possibile godere di qualche libertà in più, anche se resta comunque una situazione di semi lockdown nel Paese. Ma oggi l', quindi gli spostamenti dalle abitazioni sono consentiti solo per comprovati motivi, giustificati con un'autocertificazione. Resta ...

