Israele, Saipem: impianto di produzione di ammoniaca per Haifa Group (Di domenica 27 dicembre 2020) Haifa Group e Saipem hanno firmato lo scorso 23 dicembre un contratto del valore di oltre 200 milioni di USD per la costruzione di un impianto di ammoniaca, atteso da tempo nel sito di Mishor Rotem. Il contratto è stato firmato durante una cerimonia online alla presenza del CEO di Haifa Group, Motti Levin e del membro del consiglio di Haifa Group e responsabile del progetto, Dr. Eli Abramov, e del CEO di Saipem, Stefano Cao, e del COO della Divisione E&C Onshore di Saipem, Maurizio Coratella. A seguito di una gara impegnativa e altamente qualificata della durata di due anni, Saipem è stata selezionata per il progetto tra quattro candidati dopo che sono state vagliate tutte le ...

