Irene Tinagli è la deputata europea dell’anno

(Di domenica 27 dicembre 2020)ha scelto uno dei mestieri più difficili del mondo: smontare una a una tutte le bufale e le teorie del complotto sull’euro e l’Unione. In un Paese come l’Italia in cui la polemica sterile è una forma d’arte, tentar l’impresa sembra paragonabile a svuotare l’oceano con un cucchiaino. Maha svolto la sua fatica di Sisifo in ogni intervista, intervento televisivo, webinar e tweet con la pazienza del tecnico e l’empatia di chi sa che far capire la complessità dell’Europa non è semplice. La sua specialità è spiegare ai sovranisti come funziona davvero la linea di credito speciale per le spese sanitarie del Meccanismo europeo di stabilità. Dal 2019 ricopre uno dei ruoli più influenti a Bruxelles: la presidenza della Commissione Problemi economici e monetari del Parlamento europeo. Già, problemi ...