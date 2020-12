iomivaccino | la campagna di Vanity Fair Italia per la vaccinazione anti-Covid C’è anche il sindaco di Milano Beppe Sala

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 dicembre 2020) Uscire dal tunnel della pandemia. Ovvero: tornare ad abbracciarci liberamente, incontrarci senza limitazioni, andare a concerti e spettacoli. E ancora: ricominciare a viaggiare con disinvoltura, riprendere a far progetti per il presente, sognare di nuovo il futuro che vorremmo attuare. L’arma vincente, quella che può davvero permetterci di sperare in tutto questo si chiama «vaccino» e finalmente è arrivato. Il 27 dicembre segna per l’Unione Europea, e nel caso specifico per l’Italia, il giorno in cui verranno somministrate le prime 9750 dosi del vaccino anti-Covid sviluppato da Pfizer/BioNTech. Una vaccinazione simbolica che vuole segnare quella ripartenza che tutti attendevano da tempo. Una giornata di svolta, nella quale anche Vanity Fair Italia sceglie di essere presente attraverso una campagna social di sensibilizzazione sull’importanza di vaccinarsi contro il Coronavirus, per il proprio bene e quello altrui.