(Di domenica 27 dicembre 2020) MILANO - L 'guarda verso Parigi e attende che il Psg annunci la nomina di Pochettino come nuovo allenatore. Il tecnico argentino stravede pere in viale della Liberazione la speranza (...

lorepregliasco : Beh, con la sconfitta (meritatissima!) della Juve con la Fiorentina vedo che Roma, Toro, Inter e Napoli hanno raggi… - sportli26181512 : #Inter, obiettivo Paredes: offerto Eriksen al Psg: Possibile uno scambio di prestiti con il club francese. Poi una… - infoitsport : Vidal cerca il riscatto con l'Inter e rilancia: 'L'obiettivo è lo scudetto' - Dalla_SerieA : Vidal cerca il riscatto con l'Inter e rilancia: 'L'obiettivo è lo scudetto' - - OAccomando91 : #Cagliari: #Nainggolan unico obiettivo. L'#Inter vorrebbe cederlo. Probabili contropartite. Il prescelto è sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter obiettivo

Patrocinio e contributo di 3mila euro ad una iniziativa che darà risalto anche alla città e che ha come obiettivo la realizzazione di un film lungometraggio “di respiro internazionale ambientato tra ...L’obiettivo è riuscire a migliorare la rosa in maniera concreta ... ma anche per quanto riguarda il supporto in zona gol. Anche l’Inter non può permettersi al momento di spendere i circa 40 milioni ...