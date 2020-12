Inter, Laporta racconta l'incontro con Moratti per Messi: "Era il 2006, mi hanno offerto 250 milioni" (Di domenica 27 dicembre 2020) Messi è sempre stato il sogno di mercato di Massimo Moratti: il racconto dell'ex presidente del Barça. Leggi su 90min (Di domenica 27 dicembre 2020)è sempre stato il sogno di mercato di Massimo: il racconto dell'ex presidente del Barça.

zazoomblog : Inter Laporta racconta lincontro con Moratti per Messi: Era il 2006 mi hanno offerto 250 milioni - #Inter #Laporta… - internewsit : Laporta: 'Moratti fece di tutto per arrivare a Messi! Il suo futuro...' - - fcin1908it : Laporta: 'Moratti voleva Messi. In una sala privata eravamo in quattro e mi spiegò...' - - passione_inter : Laporta si gioca la carta Messi: 'Ha fiducia in me. Se diverrò presidente gli farò una proposta importante' -… -