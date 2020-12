Infantino | «Il COVID ha cambiato tutto | FIFA in prima linea in questa lotta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Gianni, presidente della, ha parlato dal palco dei Globe Soccer Awards: ecco il suo discorso di apertura Gianniparla dal palco dei Globe Soccer Awards. Ecco il suo discorso d’apertura. «Ci ha lasciati anche Paolo Rossi. Come italiano io stesso ricordo con amore quei momenti in cui insieme ai genitori guardavo la Coppa del Mondo del 1982. È stato un anno difficile, un anno in cui Beirut è stata messa in ginocchio. È un anno che ricorderemo a causa della pandemia, ci siamo resi conto di come ci sia qualcosa di più importante nel calcio. È la salute. Un piccolo virus ha messo in ginocchio il mondo intero, ora tutti dobbiamo indossare le mascherine e ringraziare quelle persone che hannoto come difensori che ci hanno permesso di rimanere in salute. Quest’anno il calcio può comunicare un nuovo ...