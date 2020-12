Infantino | “Il Covid ci ha fatto riflettere Dobbiamo ripensare i format delle competizioni e ridurre i viaggi”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Gianni, presidente della Fifa, ha parlato a a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai. Queste le sue parole, pronunciate prima della premiazione: “Saluto Cristiano Ronaldo e tutti gli altri campioni presenti a Dubai. Mi piacerebbe ricordare prima di tutto due stelle come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona che ci hanno lasciato quest’anno. È stato un 2020 difficile, che ricorderemo a causa della pandemia e nel quale ci siamo resi conto di come esista qualcosa di ben più importante del calcio: la salute. Quest’anno il calcio può però comunicare un nuovo messaggio di fratellanza e solidarietà. Tutticredere di nuovo che il mondo possa tornare alla normalità, che possiamo tornare a sperare, e proprio il calcio sta dando speranza alla gente. Stiamo giocando dentro stadi vuoti, ma ci sono milioni di spettatori che si augurano di tornare ...

tuttoatalanta : Infantino: 'Stiamo lavorando per riaprire gli stadi alla gente. Il Covid ci fa ripensare il calcio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Infantino Covid

L'attaccante del Bayern ha battuto CR7 e Messi. Il club tedesco festeggia anche il riconoscimento quale squadra dell'anno e quello per il suo ...Gianni Infantino vuole un calcio diverso ... "Nella Fifa abbiamo fatto un pacchetto di sostegno a causa del covid per aiutare non solo i professionisti ma tutto il mondo, per mantenere la fiamma del ...