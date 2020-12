“In paradiso gli astemi non potranno venire”: l’omelia di Natale è virale – VIDEO (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ diventata virale l’omelia di Natale di Don Pietro Cesena della parrocchia Santi Angeli Custodi di Piacenza. Don Pietro che è riuscito a strappare una sana risata in un momento non facilissimo: “Vi invito a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza”. Ma niente Coca Cola: “Vino buono, perché il vino è segno L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ diventatadidi Don Pietro Cesena della parrocchia Santi Angeli Custodi di Piacenza. Don Pietro che è riuscito a strappare una sana risata in un momento non facilissimo: “Vi invito a mangiare bene, a mangiare tutto, a bere con abbondanza”. Ma niente Coca Cola: “Vino buono, perché il vino è segno L'articolo NewNotizie.it.

