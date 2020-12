In Italia 8.913 nuovi casi (con 59.879 tamponi) e 298 morti Il tasso di positività al 14,9% (Di domenica 27 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 27 dicembre. I contagi sono sotto quota 10 mila, non succedeva dal 19 ottobre, ma con 59.879 tamponi. Continua a salire il tasso di positività, pari a 14,9% Leggi su corriere (Di domenica 27 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di domenica 27 dicembre. I contagi sono sotto quota 10 mila, non succedeva dal 19 ottobre, ma con 59.879. Continua a salire ildi, pari a 14,9%

folucar : RT @LaStampa: Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 dicembre: 8.913 nuovi contagi e 305 morti. Il tasso di positività sale al 14,88%… - folucar : RT @toscanamedianew: In #Italia 305 #morti e 8.913 nuovi casi di #Covid - folucar : RT @johanzanardi: Italië vandaag : minder tests en dalende besmettingen. Coronavirus, il bollettino di oggi 27 dicembre: 8.913 nuovi casi… - MaxsoMagazine : Diminuiscono i contagi da Coronavirus in Italia: sono 8.913 rispetto ai 10.407 del giorno precedente. Il numero tot… - riccardo_71 : RT @Corriere: In Italia 8.913 nuovi casi e 298 morti: il bollettino -