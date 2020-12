In Campania prima De Luca e poi gli altri. Il Governatore si è vaccinato. De Magistris: “Inqualificabile e indegno abuso di potere. La sua dose sottratta a chi rischia la vita” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. E’ importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. E’ quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciando di aver ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. “Trovo davvero Inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente De Luca – ha commentato, criticando l’annuncio di De Luca, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) “Mi sono. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. E’ importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare allanormale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. E’ quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della regione, Vincenzo De, annunciando di aver ricevuto ladel vaccino anti-Covid. “Trovo davverol’didel presidente De– ha commentato, criticando l’annuncio di De, il sindaco di Napoli, Luigi de– che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato ...

