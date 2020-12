Importanti cambiamenti da gennaio: l’annuncio ufficiale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal 7 gennaio si tornerà al sistema delle aree colorate, che ha dimostrato di funzionare abbassando l’Rt da 1,7 a 0,82, senza bloccare tutto il Paese": il ministro della Salute Roberto Speranza anticipa oggi in un'intervista rilasciata a Repubblica cosa succederà a gennaio, quando finirà il regime del decreto legge 172/2020 18 dicembre e in attesa che abbia i primi effetti la campagna vaccinale che comincia ufficialmente oggi con i primi 9750 da immunizzare. Cosa succede a gennaio: il ritorno della zona rossa e arancione e le regioni a rischio Il ministro spiega nel colloquio con il quotidiano che l'avvio è simbolico e per avere degli effetti apprezzabili sull'epidemia di coronavirus ci vorrà del tempo: "Tu vaccini una persona, dopo 3 settimane devi fare la seconda iniezione e dopo 7 o 10 giorni gli anticorpi saranno efficaci. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dal 7si tornerà al sistema delle aree colorate, che ha dimostrato di funzionare abbassando l’Rt da 1,7 a 0,82, senza bloccare tutto il Paese": il ministro della Salute Roberto Speranza anticipa oggi in un'intervista rilasciata a Repubblica cosa succederà a, quando finirà il regime del decreto legge 172/2020 18 dicembre e in attesa che abbia i primi effetti la campagna vaccinale che comincia ufficialmente oggi con i primi 9750 da immunizzare. Cosa succede a: il ritorno della zona rossa e arancione e le regioni a rischio Il ministro spiega nel colloquio con il quotidiano che l'avvio è simbolico e per avere degli effetti apprezzabili sull'epidemia di coronavirus ci vorrà del tempo: "Tu vaccini una persona, dopo 3 settimane devi fare la seconda iniezione e dopo 7 o 10 giorni gli anticorpi saranno efficaci. ...

Pall_Gonfiato : Il presidente della #Fifa #Infantino ha in mente dei cambiamenti importanti per il calcio - RaiPremium : Alle 23.00 'Il Paradiso delle signore' #Daily episodi 46/50 Il sipario della 3°stagione si apre su nuovi protagonis… - qui_finanza : Brexit: accordo raggiunto, cosa cambia per gli italiani L'accordo stipulato tra Londra e Bruxelles sull'uscita del… - carseri : RT @sulromanzo: Giuseppe Parini è una delle figure più importanti dell’Italia del XVIII secolo, un protagonista dei cambiamenti europei che… - sulromanzo : Giuseppe Parini è una delle figure più importanti dell’Italia del XVIII secolo, un protagonista dei cambiamenti eur… -