Ilary Blasi | regalo super lusso | “Babbo Natale esiste”

"Babbo Natale esiste". Tutte le foto a fine articolo. Così Ilary Blasi esulta su Instagram per il regalo ricevuto a Natale. E ne ha ben donde, dal momento che si tratta di una borsa di Chanel. Nel giorno di Santo Stefano, infatti, la conduttrice ha raccontato come si sono svolte le sue giornate natalizie insieme al marito Francesco Totti, senza dimenticare di mostrare ai follower il lussuosissimo 'presente'. Il regalo di Ilary Blasi Da sempre appassionata di moda, Ilary ha atteso il giorno di Natale per regalarsi una pochette della collezione del brand francese, tra i marchi più amati. Trattasi di una borsetta in velluto con rifiniture in metallo nero ed effetto dorato, e ...

