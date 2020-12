Ilary Blasi, 5.500 euro di regalo di Natale. Feste super lusso per lady Totti: cosa c’era sotto l’albero (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Natale arriva per tutti, anche per i vip ed anche in un anno complicato come il 2020. E quello di Ilary Blasi è stato davvero memorabile, trascorso insieme alla famiglia all’insegna degli affetti più cari. Durante le festività, infatti, l’ex conduttrice del GF Vip si è mostrata sul suo profilo Instagram insieme al marito ed ai 3 figli: Chanel, Isabel e Cristian. Le Feste hanno, quest’anno, un sapore diverso per la bella famiglia romana, non solo per l’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo, ma perchè questo è il primo Natale di Francesco senza l’adorato papà Enzo, venuto a mancare per il Covid circa un mese fa; gli stessi Ilary e Francesco sono stati contagiati, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Oltre al tradizionale pranzo di Natale a base di ... Leggi su tuttivip (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilarriva per tutti, anche per i vip ed anche in un anno complicato come il 2020. E quello diè stato davvero memorabile, trascorso insieme alla famiglia all’insegna degli affetti più cari. Durante le festività, infatti, l’ex conduttrice del GF Vip si è mostrata sul suo profilo Instagram insieme al marito ed ai 3 figli: Chanel, Isabel e Cristian. Lehanno, quest’anno, un sapore diverso per la bella famiglia romana, non solo per l’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo, ma perchè questo è il primodi Francesco senza l’adorato papà Enzo, venuto a mancare per il Covid circa un mese fa; gli stessie Francesco sono stati contagiati, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Oltre al tradizionale pranzo dia base di ...

