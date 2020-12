Il Vortice Polare si romperà presto: conseguenze meteo (Di domenica 27 dicembre 2020) Split Vortice Polare.Il termine split, per chi non lo sapesse, significa scissione, rottura. Quindi, se due più due fa quattro, significa che il Vortice Polare – l’attore protagonista dell’Inverno – potrebbe rompersi. Solitamente in due parti e la dislocazione di ognuna delle due porzioni è imprescindibile per le sorti atmosferiche di un intero emisfero (quello settentrionale). Molti di voi ne saranno già a conoscenza: stiamo andando incontro a un possente riscaldamento dell’alta stratosfera. Significa che ad altissima quota, laddove domina appunto il Vortice Polare, arriverà aria calda. Che succederà a quel punto? Beh, sicuramente avremo un indebolimento del Vortice stesso, il quale a quel punto cercherà di contrastare in tutti i modi l’attacco. Ci riuscirà? Non ci ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 dicembre 2020) Split.Il termine split, per chi non lo sapesse, significa scissione, rottura. Quindi, se due più due fa quattro, significa che il– l’attore protagonista dell’Inverno – potrebbe rompersi. Solitamente in due parti e la dislocazione di ognuna delle due porzioni è imprescindibile per le sorti atmosferiche di un intero emisfero (quello settentrionale). Molti di voi ne saranno già a conoscenza: stiamo andando incontro a un possente riscaldamento dell’alta stratosfera. Significa che ad altissima quota, laddove domina appunto il, arriverà aria calda. Che succederà a quel punto? Beh, sicuramente avremo un indebolimento delstesso, il quale a quel punto cercherà di contrastare in tutti i modi l’attacco. Ci riuscirà? Non ci ...

__RiK__ : @Giulio_Firenze Bel mostro comunque, dalla Spagna alla Scandinavia. Un pezzo di vortice polare in piena regola. Ma… - AmicoMisterioso : alture del Centro-Sud si appresta a lasciare la nostra penisola, lasciando spazio a una nuova irruzione di maggior… - TeoPadawan : RT @Daniele_Brundu: Ecco come scivola via una giornata invernale, senza illuminare mai l'Artico, mentre un'enorme vortice di aria polare sc… - kaIos87 : RT @Daniele_Brundu: Ecco come scivola via una giornata invernale, senza illuminare mai l'Artico, mentre un'enorme vortice di aria polare sc… - Daniele_Brundu : Ecco come scivola via una giornata invernale, senza illuminare mai l'Artico, mentre un'enorme vortice di aria polar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vortice Polare Meteo: 29-30 dicembre, VORTICE POLARE ancora ATTIVO sull'Italia con PIOGGIA e NEVE. Dettagli 3bmeteo Meteo - Neve fino in pianura al Nord, maltempo e vento al Centrosud

La tenuta del cuscino di aria fredda sulla Pianura Padana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Neve, a tratti fino in… Leggi ...

Pioggia e vento, per domani allerta arancione della protezione civile

Vortice Polare, a gennaio 2021 gelo intenso su tutta Italia. Dopo l’ondata gelida dalla Russia gli occhi si sposteranno a seguire quello che succederà sul Circolo Polare Artico. Le… Leggi ...

La tenuta del cuscino di aria fredda sulla Pianura Padana è garanzia di precipitazioni che saranno nevose già da domenica notte e poi lunedì. Neve, a tratti fino in… Leggi ...Vortice Polare, a gennaio 2021 gelo intenso su tutta Italia. Dopo l’ondata gelida dalla Russia gli occhi si sposteranno a seguire quello che succederà sul Circolo Polare Artico. Le… Leggi ...