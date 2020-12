il virus delle cazzate - la nuova 'cura miracolosa' contro il covid? la liquirizia. parola di... (Di domenica 27 dicembre 2020) Da 'www.tgcom24.mediaset.it' gurbanguly berdymukhamedov 1 La nuova presunta cura miracolosa contro il covid? La liquirizia. E' quanto assicura il presidente del Turkmenistan, paese dell'Asia centrale, che ... Leggi su dagospia (Di domenica 27 dicembre 2020) Da 'www.tgcom24.mediaset.it' gurbanguly berdymukhamedov 1 Lapresuntail? La. E' quanto assiil presidente del Turkmenistan, paese dell'Asia centrale, che ...

istsupsan : ??E' iniziata in Italia la campagna di vaccinazione contro il #SarsCoV2. I primi ad essere immunizzati contro il vi… - NicolaPorro : La variante inglese del virus torna già utile ai tifosi delle chiusure a oltranza. Basta non intaccare la teologia… - repubblica : Un virus più contagioso alla base della seconda ondata. E ora la variante inglese può mettere a rischio anche i vac… - MCampomenosi : RT @AntonioSocci1: E i titoli allarmistici di certi quotidiani, nei giorni scorsi,sul cosiddetto 'virus inglese' che poi non è mai stato un… - geokawa : @ilmaloservizio Con tutto questo terrorismo mediatico che hanno realizzato devi aver comprensione delle persone che… -

Ultime Notizie dalla rete : virus delle Un computer prevede la diffusione del virus in città grazie ai cellulari: «Così troviamo i luoghi di infezione» Il Messaggero Coronavirus, prime 45 vaccinazioni all'ospedale San Luca

Lucca, 27 dicembre 2020 - Sono arrivate, puntualissime, questa mattina alle 9.30 le prime dosi di vaccino anti-Covid destinati all'ospedale "San Luca" di Lucca, dove questa mattina è partita la vaccin ...

Domani a Rivolto altre 11.700 dosi di vaccino: da martedì scatta la campagna, ecco come prenotarsi e chi potrà mettersi in lista d'attesa

L'invio di 11 mila 700 dosi, in arrivo martedì 29 dicembre a Rivolto, per la nostra regione che permetteranno di aprire questo pomeriggio le agende di prenotazione per il personale del sistema sanitar ...

Lucca, 27 dicembre 2020 - Sono arrivate, puntualissime, questa mattina alle 9.30 le prime dosi di vaccino anti-Covid destinati all'ospedale "San Luca" di Lucca, dove questa mattina è partita la vaccin ...L'invio di 11 mila 700 dosi, in arrivo martedì 29 dicembre a Rivolto, per la nostra regione che permetteranno di aprire questo pomeriggio le agende di prenotazione per il personale del sistema sanitar ...