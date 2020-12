Il vaccino Oxford-AstraZeneca in via di approvazione. Disponibilità prevista dal 4 gennaio

Leggi su vanityfair

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il Regno Unito lancerà il vaccino COVID-19 sviluppato dall’Università di Oxford a partire dal 4 gennaio, secondo i piani elaborati dai ministri. Lo rende noto il Sunday Telegraph, sottolineando che il governo britannico conta di somministrare le prime dosi del vaccino di Oxford, che è stato concesso in licenza alla società farmaceutica AstraZeneca, nelle prossime due settimane. Tale vaccino dovrebbe ricevere l’approvazione da parte degli organi competenti entro pochi giorni e l’attesa è grande da parte del governo britannico poiché la sua economicità e facilità di conservazione consentiranno di vaccinare più rapidamente rispetto al vaccino BioNTech / Pfizer, che è stato approvato in UK all’inizio di questo mese, ma deve essere mantenuto a meno 70 ° C e può essere spostato solo quattro volte all’interno di una catena del freddo prima di essere utilizzato.