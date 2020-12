Il vaccino arriva nel Sannio, oggi somministrate le prime 100 dosi (FOTO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un po’ di luce in direzione della normalità. Alle 9:20 della Domenica del vaccino in tutta Europa, sono arrivati anche a Benevento le prime fiale del vaccino Pfizer anti COVID partite da un Laboratorio in Belgio e con una sosta nel capoluogo partenopeo, prima di giungere in tutte le città campane. La prima tappa nel Sannio del vaccino era stata fissata presso l’Ospedale San Pio: e dunque alle 10:00 si è proceduto alle prime due inoculazioni riservate, come da programma nazionale, al personale sanitario. Si tratta nell’ordine di un infermiere e di una dottoressa del reparto Covid del nosocomio sannita: Lorenzo Arganese e Isabella Carlucci. Così come per Benevento, nella stessa ora in altri 6 ospedali della Campania vi sono state ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un po’ di luce in direzione della normalità. Alle 9:20 della Domenica delin tutta Europa, sonoti anche a Benevento lefiale delPfizer anti COVID partite da un Laboratorio in Belgio e con una sosta nel capoluogo partenopeo, prima di giungere in tutte le città campane. La prima tappa neldelera stata fissata presso l’Ospedale San Pio: e dunque alle 10:00 si è proceduto alledue inoculazioni riservate, come da programma nazionale, al personale sanitario. Si tratta nell’ordine di un infermiere e di una dottoressa del reparto Covid del nosocomio sannita: Lorenzo Arganese e Isabella Carlucci. Così come per Benevento, nella stessa ora in altri 6 ospedali della Campania vi sono state ...

