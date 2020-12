"Il talento lo vai a prendere". Ecco come è rinata Mara Venier, la rivelazione di Maria De Filippi (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutta la determinazione di Maria De Filippi, emersa in modo lampante nel corso dell'ospitata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata del 26 dicembre. La conduttrice Mediaset, infatti, parlando di come scova i migliori artisti per i suoi programmi, taglia corto: "Se vedi un talento lo vai a prendere". Dunque, su Alessandra Amoroso, per fare un esempio, ricorda: " l'ho conosciuta nel 2008, mi chiama mamma famosa, ha un grande cuore, ma un carattere particolare". Poi le belle parole su Lorella Cuccarini, che ha recentemente iniziato la sua esperienza ad Amici: "È stata una scoperta, spesso fai lo stesso lavoro ma non ti incontri mai", spiega la De Filippi. E ancora: "Io l'ho vista a giugno, abbiamo parlato di danza. E ho visto una persona che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Tutta la determinazione diDe, emersa in modo lampante nel corso dell'ospitata a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5 nella puntata del 26 dicembre. La conduttrice Mediaset, infatti, parlando discova i migliori artisti per i suoi programmi, taglia corto: "Se vedi unlo vai a". Dunque, su Alessandra Amoroso, per fare un esempio, ricorda: " l'ho conosciuta nel 2008, mi chiama mamma famosa, ha un grande cuore, ma un carattere particolare". Poi le belle parole su Lorella Cuccarini, che ha recentemente iniziato la sua esperienza ad Amici: "È stata una scoperta, spesso fai lo stesso lavoro ma non ti incontri mai", spiega la De. E ancora: "Io l'ho vista a giugno, abbiamo parlato di danza. E ho visto una persona che ci ...

vm1382 : RT @Pamelitanaa: Li hanno sgamati..che figura di m...... Alla fine sarebbe stato meglio non accettare e farsi eliminare... Meno soldi ma ta… - Valenti43179553 : RT @Pamelitanaa: Li hanno sgamati..che figura di m...... Alla fine sarebbe stato meglio non accettare e farsi eliminare... Meno soldi ma ta… - Pamelitanaa : Li hanno sgamati..che figura di m...... Alla fine sarebbe stato meglio non accettare e farsi eliminare... Meno sold… - infoitcultura : Maria De Filippi: 'Se vedi un talento lo vai a prendere' - alessiio_c : @monpetithar perché pensi non abbia talento? se puoi,vai a sentire la sua ultima canzone “Roommates”,magari cambier… -

Ultime Notizie dalla rete : talento vai Maria De Filippi: "Se vedi un talento lo vai a prendere" Mediaset Play Atalanta, colpi da big: Kovalenko dopo Maehle. E sfida il Milan per un talento

Cambiare, per rimanere in alto. L'Atalanta sarà grande protagonista del mercato di gennaio, rinnoverà la sua rosa per continuare la sua avventura ...

Enula Bareggi, giovane talento abbiatense ad Amici 2020

La 22enne di Abbiategrasso Enula Bareggi entra nella scuola di Amici 2020, condotto da Maria De Filippi: “La musica ti salva da un mondo difficile”. Enula Bareggi, giovane talento abbiatense ad Amici ...

Cambiare, per rimanere in alto. L'Atalanta sarà grande protagonista del mercato di gennaio, rinnoverà la sua rosa per continuare la sua avventura ...La 22enne di Abbiategrasso Enula Bareggi entra nella scuola di Amici 2020, condotto da Maria De Filippi: “La musica ti salva da un mondo difficile”. Enula Bareggi, giovane talento abbiatense ad Amici ...