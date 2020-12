Il sovrano Francesco II di Borbone (Di domenica 27 dicembre 2020) Ricordato come uno dei regni più potenti della storia, il Regno delle Due Sicilie venne governato dalla dinastia Borbone. Tra le ricchezze e un passato di sfarzi e conquiste, arriviamo al suo ultimo reggente: Francesco II di Borbone. Salito al trono nel 1859, il suo regno fu minato da intrighi di corte, che vedevano coinvolta la sua matrigna. Ma Francesco nonostante le evidenze, non perseguì mai la donna perché rispettava il matrimonio che aveva fatto con il defunto padre. Nonostante il suo trono durò poco più di un anno, vennero emanate molte leggi che andavano a favore del popolo, specialmente in un momento di totale povertà e carestia che stava affrontando. Questo fece accrescere il benestare dei sudditi verso il loro re, la sua popolarità era ormai nota fino ai sobborghi del Regno. stemma del Regno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Ricordato come uno dei regni più potenti della storia, il Regno delle Due Sicilie venne governato dalla dinastia. Tra le ricchezze e un passato di sfarzi e conquiste, arriviamo al suo ultimo reggente:II di. Salito al trono nel 1859, il suo regno fu minato da intrighi di corte, che vedevano coinvolta la sua matrigna. Manonostante le evidenze, non perseguì mai la donna perché rispettava il matrimonio che aveva fatto con il defunto padre. Nonostante il suo trono durò poco più di un anno, vennero emanate molte leggi che andavano a favore del popolo, specialmente in un momento di totale povertà e carestia che stava affrontando. Questo fece accrescere il benestare dei sudditi verso il loro re, la sua popolarità era ormai nota fino ai sobborghi del Regno. stemma del Regno di ...

