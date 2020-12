Il Santo del giorno 28 dicembre: Santi Innocenti martiri (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 28 dicembre la Chiesa cattolica celebra la festa dei Santi Innocenti martiri, in memoria di un episodio riportato nel Vangelo secondo Matteo: il quale il re Erore il Grande di Giudea ordinò di massacrare... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 28la Chiesa cattolica celebra la festa dei, in memoria di un episodio riportato nel Vangelo secondo Matteo: il quale il re Erore il Grande di Giudea ordinò di massacrare...

Ultime Notizie dalla rete : Santo del Lunedì 28 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Cade la neve sulle case dei terremotati. Ore di blackout, si pensa ai generatori

ARQUATA - La neve nel giorno di Santo Stefano ha comportato qualche disagio zone del sisma, soprattutto nell’arquatano dove le famiglie di alcune frazioni hanno subito un blackout di circa dodici ore.

Un americano su mille è morto a causa del Covid

Il primo decesso ufficiale risale al 29 febbraio, avvenuto nella cittadina di Kirkland, in quello Stato di Washington ...

