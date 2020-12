Il ritorno dei partiti? (Di domenica 27 dicembre 2020) Un osservatore attento e disinteressato come Piero Ignazi sostiene che gli ultimi avvenimenti politici hanno segnato il cosiddetto “ritorno dei partiti”. Una espressione bella e, almeno per quanto mi riguarda, radicalmente condivisibile. Purché sia vera. Perché se il ritorno dei partiti coincide con la richiesta di alcuni capi partito di partecipare alla suddivisione delle ingenti risorse che arrivano dall’Europa, non si tratta di ridare lustro e prestigio ai partiti stessi ma, molto più semplicemente, di esercitare un potere di ricatto nella distribuzione di questi enormi fondi. Semmai, quando si parla di “ritorno dei partiti”, credo che il tutto possa esserci se coincide con almeno tre aspetti concomitanti. Innanzitutto i partiti esistono se non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Un osservatore attento e disinteressato come Piero Ignazi sostiene che gli ultimi avvenimenti politici hanno segnato il cosiddetto “dei”. Una espressione bella e, almeno per quanto mi riguarda, radicalmente condivisibile. Purché sia vera. Perché se ildeicoincide con la richiesta di alcuni capi partito di partecipare alla suddivisione delle ingenti risorse che arrivano dall’Europa, non si tratta di ridare lustro e prestigio aistessi ma, molto più semplicemente, di esercitare un potere di ricatto nella distribuzione di questi enormi fondi. Semmai, quando si parla di “dei”, credo che il tutto possa esserci se coincide con almeno tre aspetti concomitanti. Innanzitutto iesistono se non ...

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare apertamente del suo ritorno al Milan e dei suoi rinnovati obiettivi. Lo fa in una lunga intervista per 'SportWeek', in cui rivela qualche retroscena sulla sua avvent ...

