Il Pfizer è arrivato al San Pio | ecco chi saranno i primi vaccinati VIDEO

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Con il primo vaccino allo Spallanzani, somministrato a un’infermiera 29enne, è partito ufficialmente il V-Day, il giorno dedicato ai vaccini per combattere il coronavirus. Una prima trance di dosi inviate in tutta Italia, oltre 9mila, in attesa di cominciare la campagna vera e propria a partire da domani. Ed è toccato anche a Benevento avere la sua quantità di vaccini. Questa mattina, scortata dalle Forze dell’Ordine, è arrivata al San Pio l’ambulanza con il prezioso siero, quello che è stato studiato e creato per combattere questa pandemia. Gioia e commozione negli occhi del direttore Ferrante che ha preso in consegna le borse e di tutto il personale che si è sciolto in un lungo applauso. Prime dosi cheiniettate ad alcuni del personale della struttura sannita. E idue a ricevere il vaccino ...