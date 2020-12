Il parroco che nell’omelia di Natale invitava a bere vino è stato ricoverato per Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Il video della sua omelia natalizia è stato condiviso migliaia di volte tra chat e social. Il nome di don Pietro Cesena, parroco Borgotrebbia (in provincia di Piacenza), nel giro di pochi mesi è tornato a essere molto noto. Ora, però, a preoccupare sono le sue condizioni di salute: dopo la messa celebrata la sera del 24 dicembre (quella in cui esortava i fedeli a bere vino perché in Paradiso non fanno entrare gli astemi), il sacerdote è stato ricoverato in ospedale: dopo esser risultato positivo al tampone Sars-CoV-2, gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. LEGGI ANCHE > Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? Il video della sua omelia ha ottenuto migliaia di condivisioni. Durante la messa natalizia, infatti, il parroco Borgotrebbia ha ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 dicembre 2020) Il video della sua omelia natalizia ècondiviso migliaia di volte tra chat e social. Il nome di don Pietro Cesena,Borgotrebbia (in provincia di Piacenza), nel giro di pochi mesi è tornato a essere molto noto. Ora, però, a preoccupare sono le sue condizioni di salute: dopo la messa celebrata la sera del 24 dicembre (quella in cui esortava i fedeli aperché in Paradiso non fanno entrare gli astemi), il sacerdote èin ospedale: dopo esser risultato positivo al tampone Sars-CoV-2, gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. LEGGI ANCHE > Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania? Il video della sua omelia ha ottenuto migliaia di condivisioni. Durante la messa natalizia, infatti, ilBorgotrebbia ha ...

