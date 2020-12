Il pacchetto di salvataggio anti-Covid | Trump frena sul compromesso bipartisan e inguaia i repubblicani

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) “Perché fermarsi a 600 dollari a persona? Perché non 1000? Perché non 2 mila?”. Con queste domande il senatore Rand Paul, repubblicano del Kentucky, esprimeva la sua opposizione aldiper affrontare i disagi economici causati dalla pandemia. Il senatore Bernie Sanders, democratico socialista del Vermont, ha però giustamente risposto che Paul non si era preoccupato quando votò coi membri del suo partito per i massicci sgravi fiscali che hanno beneficiato gli ultraricchi. Ilapprovato con votialla Camera (259 sì, 53 no) e al Senato (92 si, 6 no) spenderebbe 900 miliardi, offrendo 600 dollari per ogni adulto e bambino in famiglie con reddito inferiore a 75mila dollari annui, sussidi ai disoccupati, alle piccole imprese e fondi per il vaccino ...