Il Napoli sadomaso depresso dalla malattia di Gattuso | una telenovela di serie B

(Di domenica 27 dicembre 2020) Nei film americani alla fine la squadra si attorciglia ad un capitano, che urla a tutti di vincere. Di vincere per lui, l’allenatore malandato, o il compagno malmesso. Che di solito li sta guardando in tv da un letto d’ospedale. E loro vincono. Perché altrimenti, senza lieto fine, quel film non finirebbe a chiusura di ogni scadente sessione di team building aziendale. Any given sunday o Coach Carter, quella roba lì. Ma anche meno, di solito, basta. La grande drammaturgia della redenzione hollywoodiana. Ecco, ilin questo momento viene raccontato più o meno coi toni dellapiemontese che la Gialappas sfotteva in Mai Dire Gol. Stessa credibilità. Ci atteniamo alla ricostruzione ambientale del Corriere della Sera:-Torino. La squadra è “spiazzata”di ...