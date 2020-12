Il Meteo per l’Italia del 27 dicembre, neve in pianura: allerta in sette regioni (Di domenica 27 dicembre 2020) neve a bassa quota, fino alla pianura, venti forti, temperature in netta discesa e allerta Meteo di livello giallo per sette regioni: queste le principali previsioni per l’Italia di oggi domenica 27 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di Santo Stefano, e valido per tutto il 27 dicembre, è attiva un’allerta Meteo di livello giallo per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni Consulta il bollettino per ... Leggi su ck12 (Di domenica 27 dicembre 2020)a bassa quota, fino alla, venti forti, temperature in netta discesa edi livello giallo per: queste le principali previsioni perdi oggi domenica 27. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati del bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di Santo Stefano, e valido per tutto il 27, è attiva un’di livello giallo per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia e Sicilia #GIALLA domani, domenica #27, suConsulta il bollettino per ...

