Il “Grande reset” delle Pmi: il fatturato è crollato di 420 miliardi (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Il coronavirus ha colpito mortalmente le nostre Pmi. Secondo la Cgia di Mestre le piccole e medie imprese italiane registreranno un crollo di 420 miliardi di euro. Da sottolineare le parole del coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo, che denuncia: “Al netto delle misure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamento delle scadenze fiscali, il Governo quest’anno ha stanziato 29 miliardi di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia”. Gli artigiani mestrini riconoscono l’impegno dell’esecutivo, ma ciò che è stato fatto non basta. La matematica non è un’opinione: “Il crollo del fatturato del nostro sistema economico è di circa 420 miliardi di euro, il tasso di copertura ha sfiorato il 7%”. Purtroppo, quando si governa una nazione la buona ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic – Il coronavirus ha colpito mortalmente le nostre Pmi. Secondo la Cgia di Mestre le piccole e medie imprese italiane registreranno un crollo di 420di euro. Da sottolineare le parole del coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo, che denuncia: “Al nettomisure a sostegno della liquidità e agli effetti dello slittamentoscadenze fiscali, il Governo quest’anno ha stanziato 29di euro di aiuti diretti alle imprese colpite dalla pandemia”. Gli artigiani mestrini riconoscono l’impegno dell’esecutivo, ma ciò che è stato fatto non basta. La matematica non è un’opinione: “Il crollo deldel nostro sistema economico è di circa 420di euro, il tasso di copertura ha sfiorato il 7%”. Purtroppo, quando si governa una nazione la buona ...

Johnnyyxx : RT @IlPrimatoN: Crolla il fatturato delle Pmi e cresce quello dei giganti del web: il 'grande reset' è in atto da tempo ---------------- A… - massimosab : RT @IlPrimatoN: Crolla il fatturato delle Pmi e cresce quello dei giganti del web: il 'grande reset' è in atto da tempo ---------------- A… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: Crolla il fatturato delle Pmi e cresce quello dei giganti del web: il 'grande reset' è in atto da tempo ---------------- A… - Vafankulu_Euru : RT @DHofmannsthal: La quarta rivoluzione industriale come Grande Reset. - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Crolla il fatturato delle Pmi e cresce quello dei giganti del web: il 'grande reset' è in atto da tempo ---------------- A… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande reset Il “Grande reset” delle Pmi: il fatturato è crollato di 420 miliardi Il Primato Nazionale Serie A, il 2020 del Napoli: l’anno del reset

Il Napoli riparte da Gattuso. Il 2020 del Napoli è l'anno del reset. Dopo Sarri ed Ancelotti c'era bisogno di un nuovo inizio.

A Maker Faire anche Joule, la scuola di Eni per startup e giovani imprenditori

M2d; Bi-Rex; Reset e Photo B-Otic sono le quattro startup selezionate ... Cos’è Joule Joule rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori del futuro nel campo dell’economia circolare ed Eni ...

Il Napoli riparte da Gattuso. Il 2020 del Napoli è l'anno del reset. Dopo Sarri ed Ancelotti c'era bisogno di un nuovo inizio.M2d; Bi-Rex; Reset e Photo B-Otic sono le quattro startup selezionate ... Cos’è Joule Joule rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori del futuro nel campo dell’economia circolare ed Eni ...