Il giorno del vaccino Covid, l’appello del direttore delle malattie infettive di Pavia: “Mio dovere farlo, se sono protetto proteggo anche gli altri” (Di domenica 27 dicembre 2020) “Il vaccino è un miracolo della scienza e dimostra che quando c’è unità di intenti nello stanziare fondi per la ricerca si possono avere risultati straordinari”. Il professor Raffaele Bruno è uno dei primi medici che oggi riceveranno il vaccino anti Covid. Dirige il reparto di malattie infettive al Policlinico San Matteo di Pavia e insieme alla sua equipe a febbraio ha curato il “cosiddetto paziente uno”. “Se mi avessero detto in quei giorni che a dicembre sarebbe stato disponibile un vaccino non ci avrei creduto – racconta ripensando ai momenti più duri della prima ondata – oggi mi vaccino perché è un dovere deontologico. Non è un problema di sanità individuale, ma di sanità pubblica: se io sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) “Ilè un miracolo della scienza e dimostra che quando c’è unità di intenti nello stanziare fondi per la ricerca si posavere risultati straordinari”. Il professor Raffaele Bruno è uno dei primi medici che oggi riceveranno ilanti. Dirige il reparto dial Policlinico San Matteo die insieme alla sua equipe a febbraio ha curato il “cosiddetto paziente uno”. “Se mi avessero detto in quei giorni che a dicembre sarebbe stato disponibile unnon ci avrei creduto – racconta ripensando ai momenti più duri della prima ondata – oggi miperché è undeontologico. Non è un problema di sanità individuale, ma di sanità pubblica: se io...

CarloCalenda : Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi gior… - AmorosoOF : Nonostante tutto spero possiate trascorrere questo Natale in serenità e che questo giorno vi porti tanto amore in t… - SkyTG24 : Le immagini del ritrovamento di un #Termopolio a #Pompei, una bottega che vendeva piatti di ogni tipo, dove tutto è… - clikservernet : Il giorno del vaccino Covid, l’appello del direttore delle malattie infettive di Pavia: “Mio dovere farlo, se sono… - Chiara48137855 : Gli inquilini del piano di sopra ne inventano ogni giorno una nuova per farmi impazzire -

Ultime Notizie dalla rete : giorno del Oggi è il giorno del vaccino, una road map per la guerra al contagio LA NAZIONE "Sono sola, venite a trovarmi". L’abbraccio degli agenti a Fedora

Da sola a casa il giorno di Natale. Così la signora Fedora, 87 anni, ha preso in mano il telefono e ha contattato il 112 per fare gli auguri di Natale alle forze dell’ordine e invitare gli agenti nel ...

Con le feste risalgono i ricoveri in ospedale

IL QUADROUDINE Tornano a salire i ricoveri per Covid tra gli ospedali della regione. Secondo il report della protezione civile regionale nella giornata del 26 dicembre in terapia intensiva ...

Da sola a casa il giorno di Natale. Così la signora Fedora, 87 anni, ha preso in mano il telefono e ha contattato il 112 per fare gli auguri di Natale alle forze dell’ordine e invitare gli agenti nel ...IL QUADROUDINE Tornano a salire i ricoveri per Covid tra gli ospedali della regione. Secondo il report della protezione civile regionale nella giornata del 26 dicembre in terapia intensiva ...