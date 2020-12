Il dato assurdo: soltanto il 20% degli operatori delle Rsa bresciane vuole fare il vaccino (Di domenica 27 dicembre 2020) Un dato allarmante. "Solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco". Lo ha detto il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. "faremo di tutto ... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) Unallarmante. "Solo il 20%Rsaha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco". Lo ha detto il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. "mo di tutto ...

globalistIT : - marioalbanese1 : @ilciccio67 @MileTrecarichi Il nostro problema sono state molte altre operazioni due esempi sono Bonucci il cui rit… - FapontiFranco : @guffanti_marco Perfida, ma e' un dato di fatto. Si puo' anche pensare che stragi in RSA servissero politicamente a… - voidtopaz : mi sembra assurdo che alcune persone non vogliano farsi il vaccino ho sempre dato per scontato che si dovrebbe fare… - Obiettiv0 : @stranevoglie @zaiapresidente Ok grazie. Mi sembrava un dato assurdo e non trovavo riscontri. -

Ultime Notizie dalla rete : dato assurdo Il dato assurdo: soltanto il 20% degli operatori delle Rsa bresciane vuole fare il vaccino Globalist.it Il dato assurdo: soltanto il 20% degli operatori delle Rsa bresciane vuole fare il vaccino

Un dato allarmante. "Solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco". Lo ha detto il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. "Faremo di tutto ...

Il parcheggio è assurdo, la risposta dei vigili…pure

P.S.: avevo segnalato questa macchina nella pagina ufficiale del sindaco ma senza alcuno risultato. Spero che qualcuno possa fare qualcosa.

Un dato allarmante. "Solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito alla campagna vaccinale. Troppo poco". Lo ha detto il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Sileo. "Faremo di tutto ...P.S.: avevo segnalato questa macchina nella pagina ufficiale del sindaco ma senza alcuno risultato. Spero che qualcuno possa fare qualcosa.