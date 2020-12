Il caso Veneto e il mistero del contagio che non si ferma (Di domenica 27 dicembre 2020) Il tasso di contagiosità arriva al 36% e la regione ha ormai superato stabilmente la Lombardia per numero di casi. Sotto accusa la variante inglese e il comportamento dei cittadini. Zona rossa a ... Leggi su today (Di domenica 27 dicembre 2020) Il tasso disità arriva al 36% e la regione ha ormai superato stabilmente la Lombardia per numero di casi. Sotto accusa la variante inglese e il comportamento dei cittadini. Zona rossa a ...

