Il Brexit Deal visto dall’Italia | cosa dobbiamo festeggiare e cosa temere a questo punto

Leggi su open.online

(Di domenica 27 dicembre 2020) A pochi giorni dalla scadenza che avrebbe causato unasenza nessun accordo, il Regno Unito e l’Unione europea hanno raggiunto la sospirata intesa che permette a entrambe le parti di portare avanti i rapporti commerciali, masignifica laper l’Italia, e per gli italiani? Per l’opinione pubblica italiana laha sempre avuto un significato più politico che economico. Esaurita l’attenzione per il referendum del 2016 i negoziati di questi anni sono stati più oggetto delle strumentalizzazione politiche interne che di analisi e riflessioni delle conseguenze. La pandemia poi ha (giustamente) allontanato l’interesse generale da un negoziato complicato andato avanti per tutto il 2020, per poi riaccenderlo in queste ultime settimane caratterizzate dal pericolo della variante inglese e il ...