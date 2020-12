Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola [DIRETTA Martedì 29 dicembre dalle 15.00] (Di domenica 27 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo della scuola: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stop alle lezioni in presenza, l'avvento della didattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Il bilancio del 2020 e le sfide del 2021: su OS TV i sindacati della scuola DIRETTA Martedì 29 dicembre dalle 15.00 . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilè stato un anno che, probabilmente più di altri, passerà alla storia anche per il mondo: l'avvicendamento tra Lorenzo Fioramonti e Lucia Azzolina, lo stop alle lezioni in presenza, l'avventodidattica a distanza, le polemiche sul concorso straordinario. L'articolo Ildele ledel: su OS TV i2915.00 .

marcocappato : Impedire a un ramo del #Parlamento di discutere e emendare una legge di #Bilancio significa calpestare la… - borghi_claudio : Continuiamo con il premio di bronzo per l'emendamento più sfacciato approvato in bilancio e non faccio mistero per… - borghi_claudio : Approvato il PRIMO emendamento della legge bilancio all'alba delle 17.00 del 19 dicembre ma è un emendamento di pes… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Israele: proteste anti-Netanyahu 'Dimissioni subito' Manifestanti si sono ra… - jeanjan83 : @sdleone @GeopoliticalCen La stima fatta dal prof. Blangiardo il 24 novembre scorso in audizione davanti alle Commi… -

Ultime Notizie dalla rete : bilancio del Il bilancio del questore Ciarambino: «Reati in calo a Genova». Ma è allarme per i giovani rapinatori e le violenze di genere Il Secolo XIX Consiglio a distanza e sul canale ufficiale del Comune

[COMUNE] Il Covid aleggia sul consiglio comunale che per la prima volta, a Lendinara (Rovigo), si farà da remoto ...

Il ministro D'Incà: «Se l’Rt resta alto il Veneto prolunghi la zona rossa fino all’11 gennaio»

Nella legge di bilancio l’anticipo ai truffati delle banche popolari è stato portato al 100% mentre era del 40% e in questi giorni i bonifici arrivano sui conti correnti grazie a quel miliardo ...

[COMUNE] Il Covid aleggia sul consiglio comunale che per la prima volta, a Lendinara (Rovigo), si farà da remoto ...Nella legge di bilancio l’anticipo ai truffati delle banche popolari è stato portato al 100% mentre era del 40% e in questi giorni i bonifici arrivano sui conti correnti grazie a quel miliardo ...