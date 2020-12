Ibrahimovic: “Milan, ne abbiamo perse pochissime: avanti così” | News (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan News - Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, si è detto soddisfatto per quanto sta facendo e ha fatto il suo Milan nell'ultimo anno Ibrahimovic: “Milan, ne abbiamo perse pochissime: avanti così” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Zlatan, attaccante rossonero, si è detto soddisfatto per quanto sta facendo e ha fatto il suonell'ultimo anno: “, nePianeta

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - PietroMazzara : Un anno fa attorno a quest’ora, la storia iniziava a cambiare #Ibrahimovic #Milan - Gazzetta_it : #Ibrahimovic uomo dell'anno su #Sportweek: 'Sono io Babbo Natale' - gianpierogrande : RT @MilanNewsit: Ibrahimovic: 'Ho giocato in tanti club, ma il Milan è il top of the top' - PianetaMilan : .@Ibra_official: '@acmilan, ne abbiamo perse pochissime: avanti così' | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -