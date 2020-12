Ibra | “La vittoria è la mia droga Non cambierei i miei 12 Guldbollen per un Pallone d’Oro”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 dicembre 2020) Zlatanhimovic ha espresso alcuni concetti come sempre molto ambiziosi nel corso della sua intervista a Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport. “Laè la mia. E’ difficile da spiegare, però quando sono in campo io devo vincere. A tutti i costi, ma sempre. Ho un rating di vittorie in allenamento, nelle partitelle, del 95 per cento. Non è una bugia. Quando perdo si vede, ma non capita spesso perché non perdo. Sono troppo fissato di vincere, ma troppo. Ho vinto in tutti i club dove ho giocato, ma quest’anno col Milan è di sicuro la sfida più bella e più difficile della mia carriera. Non12per uno di France Football. Perché per me significano continuità”. Foto: Sportsable L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.