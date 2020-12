I vigli anti-Covid? Clamoroso disastro | le foto con cui si inchiodano da soli | ma come? | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quelli che dovrebbero controllare non si controllano. Vicini vicini, senza mascherina, con sorridentedi gruppo dopo aver postato su Facebook tavolate ricche di cibo: pizzette, affettati e dolcetti. E, sopra le immagini della festa, la scritta: «Auguri dal nucleo controllodi via Drago». E si, proprio quel gruppo di agenti della polizia locale che dovrebbe andare in giro a sanzionare chi non rispetta le regole rigide di questi giorni. Proprio gli stessi che entrano nelle case per verificare che le quarantene vengano osservate. Quelli che si accertano che le aperture e le chiusure delle attività siano rispettate. Vigilano sugli assembramenti, spulciano le autocertificazioni e tengono d'occhio gli spostamenti sui mezzi pubblici. I medesimi agenti e ufficiali che lo scorso ottobre hanno ricevuto dal primo cittadino, Beppe Sala, gli elogi ...