I risultati di Serie B | 15ª giornata | il Lecce vince in rimonta | l’Entella sorprende il Pescara La classifica

(Di domenica 27 dicembre 2020) IdiB hanno regalato grosse emozioni, si è giocata unaricca di colpi di scena. Nel primo match colpo grosso della Reggina che ha sbancato il campo della Reggiana con il risultato di 0-1 grazie ad un gol di Bellomo realizzato nei minuti finali. L’Ascolila Spal, pareggio nello scontro salvezza tra Cosenza e Pisa.trova un successonte contro il, 3-0 il risultato finale, il decimato Frosinone riesce a strappare un punto contro il Pordenone. Colpo in trasferta della Salernitana, ok inilsul Vicenza. Tutti ie la. IdiB REGGIANA-REGGINA 0-1 ASCOLI-SPAL ...

Sport - Brescia-Empoli. Tonfo Spal ad Ascoli, Frosinone fermato in casa, Lecce rimonta Vicenza. REGGIANA-REGGINA 0-1 ASCOLI-SPAL 2-0 COSENZA-PISA 1-1 FROSINONE-PORDENONE 1-1 LECCE-LR VICENZA 2-1 ...Padroni di casa che arriva da una serie di cinque risultati utili consecutivi, l’ultimo un pareggio sul campo non certo facile del Pescara. Le rondinelle puntano ad una tranquilla posizione in zona ...