I may destroy you è la serie tv dell'anno (Di domenica 27 dicembre 2020) L'autrice britannica Michaela Coel ha creato una narrazione che descrive senza retorica le ambiguità della società e tiene insieme due dimensioni del dibattito che spesso sono separate: le mobilitazioni femministe e i processi pubblici. Leggi

LittleA_83 : @Lionmars La metto socuramente nel gruppo Fleabag,I May Destroy You degno di premi - bradipo22 : Meritatissimo. - FastSubITA : Recuperati nel nostro canale Telegram: LUCIFER S04 GAME OF THRONES S06 I MAY DESTROY YOU S01 FBI S03 (Episodi manc… - bianca_log : TW: st*pro, consenso Visto che su Twitter vi ho visto carichi sul tema, invito tutt* a guardare I may destroy you d… - ciaocarola : to passando nervoso assistindo i may destroy you -

Sta nascendo o sta finendo una storia d’amore a distanza? Questa è la domanda che ci si pone cominciando a guardare I may destroy you, scritta, diretta e interpretata da Michaela Coel per Bbc e Hbo; ...

