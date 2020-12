«I camion con le bare fake news» Il Comune di Bergamo valuta le vie legali (Di domenica 27 dicembre 2020) Una consigliera comunale della Lega, in Toscana,parla di «foto del passato». Il sindaco Giorgio Gori: «Parole molto gravi». Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 dicembre 2020) Una consigliera comunale della Lega, in Toscana,parla di «foto del passato». Il sindaco Giorgio Gori: «Parole molto gravi».

Ultime Notizie dalla rete : camion con Video. L'arrivo del camion con i vaccini anti Covid allo Spallanzani di Roma Avvenire.it Vaccini Covid, alle 22:30 è arrivato a Napoli il camion con le prime dosi

In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Giornata… Leggi ...

Oggi il Vaccine Day contro il Covid-19, al via in tutte le regioni. In arrivo altre 450mila dosi Pfizer

Una giornata storica: il giorno delle prime vaccinazioni anche in tutta Europa contro il virus che ha scatenato la prima pandemia dell'epoca moderna. Il cuore della campagna di vaccinazione in Italia ...

