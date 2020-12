I 50 anni d’amore tra il patron Pepe e l’Audax Salerno (Di domenica 27 dicembre 2020) La passione per il calcio nasce nel periodo dell’infanzia e ti segue per tutta la vita. Una passione che cresce e si fortifica col passare degli anni senza un perché definito, chiaro, inappellabile. Il calcio, quello vero, è amore. Un amore difficile da spiegare, non determinato dalle classiche relazioni che generalmente si definiscono, per l’appunto, amorose. Ognuno, dentro di sé, con il calcio ha un rapporto diverso dal resto del mondo. Ed è stato proprio questo sentimento puro, per oltre cinquant’anni, ad aver legato indissolubilmente il presidente Antonio Pepe e la sua Audax. Una storia d’amore nata nel lontano 1963 e che, nonostante il passaggio di quote avvenuto ormai sei anni fa, durerà per sempre. Tanti i giovani transitati, da allora ad oggi, in quella che fino a poco tempo fa è stata spesso ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 dicembre 2020) La passione per il calcio nasce nel periodo dell’infanzia e ti segue per tutta la vita. Una passione che cresce e si fortifica col passare deglisenza un perché definito, chiaro, inappellabile. Il calcio, quello vero, è amore. Un amore difficile da spiegare, non determinato dalle classiche relazioni che generalmente si definiscono, per l’appunto, amorose. Ognuno, dentro di sé, con il calcio ha un rapporto diverso dal resto del mondo. Ed è stato proprio questo sentimento puro, per oltre cinquant’, ad aver legato indissolubilmente il presidente Antonioe la sua Audax. Una storianata nel lontano 1963 e che, nonostante il passaggio di quote avvenuto ormai seifa, durerà per sempre. Tanti i giovani transitati, da allora ad oggi, in quella che fino a poco tempo fa è stata spesso ...

RMvoice1 : A me fanno ridere! Giulia dice di non avere una storia da due anni. Dice che non baciava da sei mesi. E poi basta e… - CDamnfinecoffee : @SilviaMangiapa1 Hai detto bene, mi trema il culo al solo pensiero pure a me, poteva essere la più bella storia d'a… - Cassand03369996 : RT @grotondi: 16 anni fa ricostituii la Dc,atto notarile del notar Pellegrino D’Amore.Tutti risero.Tre anni dopo la Merkel salutó al congre… - arvthaz : il trio magico insieme anche dopo anni, lì in quella stazione, il mio cuore si spezza sempre d'amore e nostalgia #HarryPotter - labiosdefresa00 : @acercvtini Tranquilla io fino ai 18 ero cosi ti dico solo che per bere se vuoi iniziare alle feste o in famiglia t… -

Ultime Notizie dalla rete : anni d’amore Una travagliata storia d'amore e di confine Intorno Tirano