Hodge | “Ho la maglia di Maradona contro l’Inghilterra Quante critiche per quello scambio”

Sul momento il suo gesto non venne visto di buon occhio dai connazionali. Ora, a distanza di trentaquattro anni, Steve Hodge può vantare di possedere una maglia doppiamente storica. In primis perché quella casacca apparteneva a Diego Armando Maradona; in secondo luogo, perché era la divisa con cui Dieguito siglò il gol di mano e la "rete del secolo".RETROSCENALo stesso Hodge racconta ai microfoni della Bbc: "L'ho scambiata a fine partita con lui e sono stato criticato molto per questo - dice, l'ex nazionale inglese, in un'intervista alla Bbc -. Alcuni compagni di squadra erano arrabbiati con me negli spogliatoi. Quella partita non sarà mai dimenticata nella storia del calcio. L'ho incolpato, e criticato, per il suo gol di mano, Maradona però era un giocatore straordinario. Era coraggioso come un leone.

