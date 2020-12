“Ho 87 anni, sono sola, venite da me a fare il brindisi di Natale?”. La dolcissima richiesta della signora Fedora alla polizia. E lo scatto con gli agenti diventa virale (Di domenica 27 dicembre 2020) “Volete venire a casa mia per un brindisi? sono sola”- Rimasta senza compagna nel giorno di Natale, la signora Fedora, una vedova di 87 anni, ha telefonato alla centrale operativa della Questura di Milano per fare gli auguri e ha voluto invitare gli agenti a casa sua. Il poliziotto che ha risposto al telefono, avendo intuito il desiderio di compagnia dell’anziana, ha inviato due pattuglie della zona. Così quattro agenti delle volanti hanno raggiunto la signora e hanno trascorso un po’ di tempo con lei. Per la gioia dell’anziana, che ha potuto avere qualcuno con cui parlare e con cui condividere il momento di festa. Questo il racconto, diffuso su ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) “Volete venire a casa mia per un”- Rimasta senza compagna nel giorno di, la, una vedova di 87, ha telefonatocentrale operativaQuestura di Milano pergli auguri e ha voluto invitare glia casa sua. Il poliziotto che ha risposto al telefono, avendo intuito il desiderio di compagnia dell’anziana, ha inviato due pattugliezona. Così quattrodelle volanti hanno raggiunto lae hanno trascorso un po’ di tempo con lei. Per la gioia dell’anziana, che ha potuto avere qualcuno con cui parlare e con cui condividere il momento di festa. Questo il racconto, diffuso su ...

