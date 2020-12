Highlights Dinamo Sassari-Brescia 100-87, Basket Serie A1 2020 (VIDEO) (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli Highlights della Dinamo Sassari che sconfigge Brescia per 100-87 nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Vittoria in rimonta per il Banco di Sardegna, che dopo un inizio in difficoltà reagisce e manda al tappeto gli avversari, i quali accusano il colpo nel finale e mancano l’aggancio agli uomini di Pozzecco in classifica. Marco Spissu miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti messi a referto. In alto le immagini salienti del match. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Glidellache sconfiggeper 100-87 nel match valido per la tredicesima giornata del campionato diA1/2021. Vittoria in rimonta per il Banco di Sardegna, che dopo un inizio in difficoltà reagisce e manda al tappeto gli avversari, i quali accusano il colpo nel finale e mancano l’aggancio agli uomini di Pozzecco in classifica. Marco Spissu miglior realizzatore dell’incontro con 23 punti messi a referto. In alto le immagini salienti del match. SportFace.

