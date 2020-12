Hanno lavorato sotto stress e il capo li premia con un monte bonus per 60mila euro (Di domenica 27 dicembre 2020) PESARO - Oltre 60.000 euro netti della metà degli utili destinati a iniziative per i dipendenti - in tutto circa trecento - per ringraziarli dello sforzo profuso che ha permesso agli ospiti delle ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) PESARO - Oltre 60.000netti della metà degli utili destinati a iniziative per i dipendenti - in tutto circa trecento - per ringraziarli dello sforzo profuso che ha permesso agli ospiti delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno lavorato Hanno lavorato sotto stress e il capo li premia con un monte bonus per 60mila euro Corriere Adriatico "Uno stipendio equo Non chiedo nulla di più"

Luigia Sala, 56 anni, ha trascorso il Natale fuori dai cancelli della Voss a Osnago. I 70 dipendenti lottano per difendere il proprio posto di lavoro dopo la chiusura ...

Buitoni, lavoro a pieno regime e posti salvi

"Un anno nel quale si è lavorato a pieno regime. Un anno ottimo, oserei dire. I dati confermano le oltre 45mila tonnellate di pasta secca prodotte, con il primo posto mantenuto sul mercato della ...

