Halo Infinite sarà il gioco che vi meritate, parola di 343 Industries (Di domenica 27 dicembre 2020) Halo Infinite doveva essere un mastodontico titolo di lancio per Xbox Series X, ma il reveal sottotono della campagna single-player ha spinto Microsoft a rimandarne il lancio a 2021 inoltrato. Una mossa che è costata alla next-gen Xbox un suo importante titolo esclusivo. La responsabile di 343 Industries, Bonnie Ross, ha voluto tranquillizzare nuovamente i fan, in un messaggio speciale di fine anno, assicurando che Halo Infinite, nonostante la lunga attesa, sarà il titolo Halo che i giocatori meritano. "Mi rendo conto che l'attesa è stata dura e vi assicuro che il team vuole portare il gioco nelle vostre mani il prima possibile, ma vogliono anche realizzare qualcosa di speciale, il titolo Halo che meritate. Non riesco ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 dicembre 2020)doveva essere un mastodontico titolo di lancio per Xbox Series X, ma il reveal sottotono della campagna single-player ha spinto Microsoft a rimandarne il lancio a 2021 inoltrato. Una mossa che è costata alla next-gen Xbox un suo importante titolo esclusivo. La responsabile di 343, Bonnie Ross, ha voluto tranquillizzare nuovamente i fan, in un messaggio speciale di fine anno, assicurando che, nonostante la lunga attesa,il titoloche i giocatori meritano. "Mi rendo conto che l'attesa è stata dura e vi assicuro che il team vuole portare ilnelle vostre mani il prima possibile, ma vogliono anche realizzare qualcosa di speciale, il titoloche. Non riesco ...

Eurogamer_it : #HaloInfinite sarà il gioco che vi meritate, parola di 343 Industries. - GamingToday4 : Halo Infinite: sarà un grande anno per la serie - infoitscienza : Halo Infinite: Bonnie Ross promette un 2021 pieno di sorprese - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Halo Infinite: il 2021 sarà un grande anno per il franchise - infoitscienza : Halo Infinite: il 2021 sarà un grande anno per il franchise -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite Halo Infinite: Bonnie Ross promette un 2021 pieno di sorprese Tom's Hardware Italia Halo Infinite: sarà un grande anno per la serie

La fondatrice di 343 Industries rassicura i fan circa il futuro del brand: Halo Infinite sarà il gioco che tutti si aspettano ...

Halo Infinite: Bonnie Ross promette un 2021 pieno di sorprese

Pur non rilasciando chissà quale dettaglio importante, la chief di 343 Industries ha rassicurato i fan sullo stato di Halo Infinite ...

La fondatrice di 343 Industries rassicura i fan circa il futuro del brand: Halo Infinite sarà il gioco che tutti si aspettano ...Pur non rilasciando chissà quale dettaglio importante, la chief di 343 Industries ha rassicurato i fan sullo stato di Halo Infinite ...